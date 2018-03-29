Пожар в ТРК «Зимняя Вишня» не помешал покупателям совершать покупки

В ходе допроса продавцы рассказали следователям, что некоторые покупатели не захотели эвакуироваться, и продолжали шопинг.

Для некоторых жителей Кемерово пожар в ТРК «Зимняя Вишня» оказался не помехой. Прямо во время случившегося многие покупатели продолжали шопинг, несмотря на предупреждения продавцов и персонала, сообщает во «ВКонтакте» группа Mash со ссылкой на представителей Следственного комитета.

«Во время пожара некоторые покупатели требовали от продавцов консультации и продолжали покупки. Продавцам на первом и втором этажах приходилось силой выгонять клиентов, в банкоматах пенсионеры продолжали снимать деньги», – отмечает источник.

Напомним, при пожаре в кемеровском ТРК «Зимняя вишня» погибли 64 человека, по информации МЧС, пропавших без вести нет.