Синод УПЦ МП запретил участвовать в «объединительном соборе»

Синод УПЦ не уполномочил никого из своих представителей выступать от имени церкви на «объединительном соборе» 15 декабря.

«Духовенству, монашествующим и мирянам Украинской православной церкви участвовать в так называемом объединительном соборе не благословляется. <...> Священный синод особенно обращает внимание, что никто из числа священнослужителей или мирян не уполномочивается представлять Украинскую православную церковь на этом собрании», – говорится в итоговом заявлении Синода, передает ТАСС.

«Священный Синод также подчеркнул, что Патриарх Варфоломей не имеет права вызывать на такие собрания архиереев Украинской православной церкви. Планируемый «объединительный собор» считается незаконным собранием, поскольку в нем примут участие представители раскольнических группировок», – сообщается в документе.

Ранее митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий и другие епископы канонической Украинской православной церкви вернули приглашения на так называемый объединительный собор отправителю – Константинопольскому патриарху Варфоломею.

В конверте с разосланными Константинополем приглашениями сообщалось, что в случае неявки на объединительный собор митрополит Онуфрий будет считаться «раскольником».