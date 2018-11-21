Ципрас согласился принять от Путина «удавку на шее греческого народа»

Премьер-министр Греции Алексис Ципрас объяснил свой отказ от галстуков на официальных мероприятиях, но уточнил, что готов отказаться от традиции, если президент России Владимир Путин подарит ему предмет гардероба.

«Галстук – это как петля на шее греческого народа. Это важный символ. Но если Путин мне сделает такой подарок, я может быть на следующую встречу его надену»,– сообщил Ципрас в ходе встречи с президентом России. Российский лидер обещал сделать ему такой подарок.

Видео опубликовал в Twitter журналист Дмитрий Смирнов.

Ципрас: Галстук - это как петля на шее греческого народа. Это важный символ. Но если Путин мне сделает такой подарок, я может быть на следующую встречу его надену pic.twitter.com/dgFj3isbLQ — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 7 декабря 2018 г.

В мае 2016 года президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на встрече с Ципрасом на полях Первого гуманитарного саммита в Стамбуле поинтересовался у него, почему греческий премьер пришел на встречу без подаренного ему галстука.

Ципрас неоднократно заявлял, что наденет галстук только после того, как его правительство спишет долги Греции.