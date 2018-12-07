Путин принял к сведению ситуацию вокруг фонда Сокурова

Президент Владимир Путин в курсе ситуации с проверкой фонда режиссера Александра Сокурова, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Песков утвердительно ответил на вопрос о том, был ли проинформирован президент о проверке в фонде Сокурова, передает РИА «Новости».

Он добавил, что президент «принял к сведению» эту информацию.

Пресс-секретарь главы государства отметил: в администрации не знают деталей того, что делают различные специальные службы, в том числе ФСБ, в плане своей оперативной работы, это не ее прерогатива.

«Но, насколько я понимаю, сейчас уже каких-либо обоснованных претензий к фонду Сокурова не существует, и об этом было заявлено», – сказал Песков.

Ранее режиссер Александр Сокуров подтвердил, что уже в течение нескольких месяцев идет проверка его некоммерческого фонда поддержки кинематографа «Пример интонации»; причиной интереса правоохранителей, по словам кинематографиста, стал донос бывшего сотрудника фонда.

В пятницу стало известно, что МВД не выявило нарушений в деятельности фонда Сокурова.