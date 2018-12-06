Сокуров рассказал о проверке его фонда после доноса

Режиссер Александр Сокуров подтвердил, что на протяжении нескольких месяцев идет проверка его некоммерческого фонда поддержки кинематографа «Пример интонации», причиной интереса правоохранителей, по словам кинематографиста, стал донос бывшего сотрудника фонда.

«Действительно, несколько месяцев идет проверка финансовой деятельности Фонда. Сначала это была обычная плановая проверка, которую проходят все подобные нам организации. А затем в полицию поступил донос от бывшего сотрудника Фонда. Этот человек занял большие деньги в Фоне и у меня, но, к сожалению, не вернул их ни туда, ни мне», – прокомментировал обыски в фонде Сокуров, слова которого приводятся на странице «Остров Сокурова» в Facebook.

По словам режиссера, действия этого человека «связаны с желанием каким-то образом уйти от необходимости возвращения долга».

«Когда меня пригласили на собеседование …, следователь несколько раз просил меня подписать заявление на проверку деятельности директора Фонда Николая Янкина. Я ответил следователю, как и всем сейчас отвечаю, что у меня нет претензий к директору, поскольку он выполнял все производственные задачи, которые стояли перед ним», – подчеркнул Сокуров.

Режиссер подчеркнул, что «доносы, которые поступили на деятельность Фонда со стороны бывшего сотрудника, основываются на агрессивном личном неприятии Николая (Янкина), доходящем до ненависти». «К сожалению, я очень поздно узнал, что у автора доносов несколько судимостей, как с горечью говорил мне его отец. Незадолго до наших событий этот человек написал донос на одного из своих друзей – офицера Военно-Морского флота, полностью разрушив его судьбу надуманными и агрессивными фантазиями», – добавил Сокуров.

«Я знаю, что особенно внимание ко мне началось после того заседания Совета по культуре, где я задал президенту вопрос об Олеге Сенцове. Формально я не чувствовал никакого давления. Но когда началась ситуация с этим доносом, насколько я знаю, ФСБ активно подключилась к ней. По решению закрытого суда прослушивается мой телефон – видимо, для сбора дополнительной информации о моей гражданской, общественной, экономической деятельности», – говорится в комментарии Сокурова.

Он выразил мнение, что «при желании, настойчивости и провокативности следствия можно из любой ситуации создать уголовную». «Мы все это знаем. Мне несколько раз говорили, что мой случай похожа на случай уважаемого мною Кирилла Серебренникова. Но, в отличие от его ситуации, я вообще не занимаюсь экономикой и никогда не проверял экономическую деятельность директора, поскольку никаких поводов для этого у меня не было», – добавил режиссер.

«Поскольку начало нынешней ситуации положено доносом, то продолжаться это может бесконечно. Один донос, второй, третий… Вопрос только один: какая конечная цель у следствия?» – заключил Сокуров.

Фонд «Пример интонации» существует с 2013 года. Он ориентирован на работы с молодыми режиссерами, дебютантами. За это время сделано много короткометражных и полнометражных фильмов, которые создавались при участии Комитета по культуре Санкт-Петербурга и министерства культуры России.