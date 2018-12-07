МВД не выявило нарушений в деятельности фонда Сокурова

Полиция Петроградского района Санкт-Петербурга не выявила нарушений в деятельности фонда поддержки кинематографа «Пример интонации» режиссера Александра Сокурова.

В пресс-службе ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области РИА «Новости» подтвердили, что полиция проводила проверку «по заявлению гражданина о возможных противоправных действиях», связанных с деятельностью организации.

«Полицейские провели всестороннюю проверку фактов, изложенных в заявлении. По результатам проверки вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела в связи с отсутствием состава преступления», – сказано в сообщении.

Ранее режиссер Александр Сокуров подтвердил, что на протяжении нескольких месяцев идет проверка его некоммерческого фонда поддержки кинематографа «Пример интонации», причиной интереса правоохранителей, по словам кинематографиста, стал донос бывшего сотрудника фонда.