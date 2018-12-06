«Крымский мост» показал гигантскую «машинку» на радиоуправлении

На официальной страничке Крымского моста в социальных сетях выложили фотографию огромной машины на радиоуправлении, задействованной в строительстве.

«Когда ты вырос, и машинка на радиоуправлении тоже подросла!» – сопроводила фото подписью в Twitter пресс-служба Моста через Керченский пролив.

На фото оператор управляет колесной техникой, на которой перевозят пролет моста.