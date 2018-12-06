На сеть отелей Hilton подали в суд за скрытую камеру в душе

Американка подала в суд на гостиничную компанию Hilton Worldwide, узнав, что ее сняли на скрытую камеру в душе отеля в штате Нью-Йорк и затем выложили видеозапись на порнографическом сайте.

По словам пострадавшей, видеозапись сделана еще в 2015 году. Однако о ее существовании женщина узнала лишь в сентябре, когда получила письмо со ссылкой на кадры, опубликованные на порнографическом сайте с указанием ее полного имени. Она добавила, что неизвестный требовал прислать еще одно видео интимного характера и выплатить несколько тысяч долларов. Когда женщина отказалась, он разместил видеозапись на других сайтах и разослал ее коллегам женщины, передает РИА «Новости».

Согласно иску, пострадавшая намерена получить от компании 100 млн долларов компенсации морального ущерба. По мнению ее защитника, злоумышленником, вероятно, является «один из сотрудников отеля или человек, у которого есть прямой доступ к комнатам».

В компании заявили, что были «шокированы» произошедшим и добавили, что намерены сотрудничать с властями в расследовании инцидента.