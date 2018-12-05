В России ускорился рост цен

За период с 27 ноября по 3 декабря 2018 г. инфляция в России выросла на 0,2%, сообщает Федеральная служба госстатистики (Росстат).

До этого инфляция две недели подряд удерживалась на уровне 0,1%, передает ТАСС.

С начала декабря цены выросли на 0,1%, с начала года - на 3,5%.

За прошедшую неделю выросли цены на куриные яйца, сахар-песок, мясо кур, молоко, творог, сыры, хлеб и макаронные изделия. Подорожали также и овощи.

Цены на автомобильный бензин и дизельное топливо изменились незначительно.

Напомним, в ноябре в Минэкономразвития отмечали, что при условии сохранения нынешнего курса рубля инфляция в России в 2018 году составит 3,7-3,8%. Согласно последним оценкам ведомства в 2019 году рост потребительских может достичь отметки 5,5%. В 2017 году он составил 2,5%.