Самолет с пассажирами столкнулся с аэродромным генератором в Киеве

Борт Як-40 в международном аэропорту «Киев-Жуляны» столкнулся с аэродромным генератором, сообщают СМИ.

«В среду, 5 декабря, в аэропорту «Киев» самолет авиакомпании «Мотор-Сич» Як-40 столкнулся с наземным генератором. В результате столкновения автомобиль перевернулся на бок», – передает РИА «Новости» сообщение украинского агентства «Главком».

По тем же данным, на борту находились пассажиры, в результате аварии никто не пострадал. Других подробностей произошедшего не приводится.

Рейс Киев-Одесса, который должен был совершить Як-40, был перенесен, заявила пресс-секретарь аэропорта Галина Богданенко.

В октябре водитель буксира в нидерландском аэропорту Схипхоп повредил двигатель самолета Boeing 747, стоимость силового агрегата составляла 27 млн долларов.