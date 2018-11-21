В Кремле ответили на призывы освободить задержанных украинских моряков

Критика в адрес России в связи с инцидентом в Керченском проливе не является поводом для отмены законных процедур в отношении нарушителей государственной границы, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Звучащая критика, разные, скажем так, эскапады и так далее – это не повод для того, чтобы Россия отходила от процедур, предусмотренных законом, в отношении нарушителей государственной границы», – цитирует Пескова РИА «Новости».

Также его спросили, может ли Москва освободить украинских моряков, учитывая заявление генпрокурора Украины Юрия Луценко о якобы готовности Киева предложить 300 человек для обмена.

«Мне неизвестно о таких условиях. Если поступят какие-то конкретные предложения, наверняка они будут рассматриваться. Но означает ли это, что на них будет дан ответ, я сейчас вам сказать не могу, я не знаю», – ответил он.

В то же время, отметил он, Кремль не будет реагировать на заявления Госдепа по поводу этой ситуации.

«На заявления Госдепа будет реагировать и реагирует наше Министерство иностранных дел», – уточнил он.

В свою очередь официальный представитель МИД Мария Захарова назвала бредом угрозы американской стороны, передает ТАСС.

«Это напоминает мне выражение: «Сделай мне больно», – сказала она.

Захарова заметила, что российские СМИ некорректно перевели высказывание представителя госдепа.

«Я видела оригинал. На самом деле эта сложносоставная фраза, которая неудачно построена. Поэтому и перевод оказался странным и малоудачным. Однако что этим хотели сказать наши американские партнеры, также вызывает вопросы», – сказала она и отметила, что как ни переводи, заявление останется абсурдным.

Она добавила, что эти действия направлены на ухудшение. «Все это похоже на сценарий для фильма ужасов», – добавила она.

Ранее в среду российские сенаторы приняли заявление, в котором призвали парламенты стран – участниц СБ ООН и ОБСЕ осудить провокации Киева в отношении Москвы.

В понедельник госсекретарь США Майк Помпео выражал надежду, что Россия «немедленно» вернет задержанных украинских моряков. До этого высокопоставленный представитель Госдепартамента США говорил, что министры иностранных дел НАТО намерены выработать общую позицию альянса по инциденту в Керченском проливе, обсудив «всеобъемлющий ответ».