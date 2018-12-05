Китай выразил уверенность в успехе торговых переговоров с США

Китай намерен активно взаимодействовать с США для устранения торгово-экономических противоречий и уверен в успехе переговоров, сообщило Министерство коммерции КНР.

В Пекине заверили, что Китай намерен активно осуществлять взаимодействие с США в соответствии с дорожной картой и намеченным графиком переговоров, на которые отведено 90 дней, передает ТАСС.

«Последняя встреча [по торговым консультациям] прошла успешно. Мы уверены в реализации [поставленной задачи]. Мы будем опираться на консенсус, который был достигнут, и действовать по соответствующим направлениям. Чем быстрее это будет осуществляться, тем лучше», – подчеркнули в китайском ведомстве.

Ранее Глава Белого дома Дональд Трамп выступил с предупреждением, что в случае провала торговых переговоров с Китаем, Вашингтон введет масштабные импортные пошлины на китайские товары, которые поставляются в США.