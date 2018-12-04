В Аргентине собака спасла команду от гола после удара по пустым воротам

В матче третьей аргентинской лиги «Хувентуд Унида» – «Дефенсорес Бельграно» ворота гостей спасла выбежавшая на поле собака, которая отразила удар по пустым воротам.

Вратарь «Дефенсорес» вводил мяч руками. В этот момент нападающий соперника выставил ногу и перехватил мяч, после чего пробил уже по пустым воротам. Однако команду гостей от гола спасла собака, которая в этот момент бежала вдоль линии ворот – она отбила мяч, сообщает Sports.ru.

Гол все равно не засчитали бы, так как арбитр посчитал, что нападающий «Хувентуда» сыграл руками. На тот момент команда хозяев вела в счете 1:0, матч завершился со счетом 3:0.