Кожемяко отреагировал на жалобу родителей, которым предложили самим вести уроки

Врио губернатора Приморского края Олег Кожемяко поручил решить проблему одной из школ Владивостока, где не могут найти учителя русского языка, а потому предложили вести уроки самим родителям.

«Жительница Советского района на встрече обратилась к (врио губернатора Приморья) Олегу Кожемяко. Женщина рассказала, что ее ребенок учится в школе №48, и уже полгода там нет учителя русского языка и литературы у пятых-шестых классов. По словам женщины, директор школы предложила родителям самим вести уроки по очереди», – рассказали РИА «Новости» в администрации края.

Кожемяко обратился к представителю управления образования Владивостока. Он отметил, что знал о трудностях с учителями физики и математики, но не знал о проблемах с поиском учителей русского языка и литературы.

«Тем более, сейчас мы приняли такой пакет мер, позволяющих найти людей на эту специальность. Это и доплаты молодым специалистам, и меры поддержки, и наставничество», – сказал он.

Также он поручил директору департамента образования и науки Приморского края Надежде Кочуровой собрать родителей учеников школы и выяснить, какие еще вопросы у них есть.

Начальник управления образования Владивостока Марина Фролова пообещала разобраться в ситуации.

В управлении посетовали что проблема нехватки кадров в школах стоит очень остро и в первую очередь это связано с невысокими зарплатами.

«Специалисты надеются, что ситуация принципиально изменится после нового закона, принятого в Приморье. По нему произошло увеличение базовых окладов педагогов. Ранее базовый оклад педагога равнялся 7 тыс. рублей. Сегодня он составляет 12 650 рублей. Кроме того, для молодых педагогов предусмотрены подъемные – 300 тыс., ежемесячные доплаты в течение первых трех лет работы – около 18 тыс. рублей», – сказали в управлении.

Кроме того, для всех учителей предусмотрены 50% льготы по оплате ЖКХ и компенсации за съем жилья.