Анонсирована встреча представителей Роскомнадзора и Twitter

В январе 2019 года представители компании Twitter встретятся с представителями Роскомнадзора, чтобы обсудить исполнение законодательства о локализации персональных данных, сообщили в пресс-службе ведомства.

«Представители Twitter предложили организовать встречу в январе. Предметом разговора является исполнение закона о локализации персональных данных на территории РФ», – передает сообщение пресс-службы «Интерфакс».

Ранее глава ведомства Александр Жаров сообщал, что Роскомнадзор оштрафовал Google на 500 тыс. рублей за неисполнение закона об удалении ссылок на ресурсы с противоправной информацией. Тогда же он рассказал, что до конца года ведомство проверит Facebook и Twitter на соблюдение закона о локализации персональных данных пользователей.