Экономика России в последние годы росла быстрее, чем считалось

Федеральная служба госстатистики улучшила оценку роста валового внутреннего продукта за 2016 и 2017 годы.

Оценка роста ВВП в 2017 году улучшена с 1,5% до 1,6%. В 2016 году – с падения в 0,2% на рост в 0,3%, передает РИА «Новости» со ссылкой на данные Ростата.

Ранее министр экономического развития Максим Орешкин говорил, что показатель роста ВВП России по итогам 2017 года будет пересмотрен в сторону повышения после корректировки данных по росту промышленного производства.



До этого Росстат улучшил оценку роста ВВП в третьем квартале 2018 года до 1,5%.

Орешкин отмечал, что рост ВВП России в 2018 году составит 1,6-2,1%.