Назван официальный пол россиянки-трансгендера, у которой отобрали детей

Россиянка Юлия Савиновских, у которой изъяли приемных детей после операции по удалению груди, оформляет все документы как женщина, хотя ранее призналась в трансгендерности, сообщил ее адвокат Алексей Бушмаков.

«Все документы ее оформляются на женщину. Мы пишем все жалобы от нее, как от женщины, испанские документы все ей выдаются на женщину. Она, насколько я понимаю, не собирается меняться, переход совершать какой-то», – цитирует Бушмакова РИА «Новости».

Он добавил, что Савиновских пишет о себе и от мужского, и от женского имени, так как еще не определилась.

По его словам, она намерена добиваться отмены судебного решения об изъятии детей.



«Она в процессе получения и оформления документов. Власти ей всяческим образом помогают. Кроме того, помогают ей ее друзья, которые у нее появились в результате судебных процессов. Много ее людей поддерживают... Они дают ей работу, помогают финансово. Она не пропадает, у нее все хорошо. Дети ходят в школу, очень радуются, что живут там», – сказал он.



Ранее Савиновских объявила, что является транссексуальным мужчиной.

В 2017 году суд в Екатеринбурге изъял у Савиновских приемных детей после того, как она сделала операцию по удалению молочных желез. Органам опеки также не понравилось, что женщина под мужским псевдонимом писала в Сети рассказы о жизни трансгендера.