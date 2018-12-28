Начались аэродромные испытания нового транспортника Ил-112В

В Воронеже стартовал ключевой этап аэродромных испытаний нового военно-транспортного самолета Ил-112В.

«Начался самый ответственный этап подготовки к первому полету», – написал в соцсети Facebook генеральный директор ПАО «Ильюшин» Алексей Рогозин.

В ходе первого этапа аэродромных испытаний Ил-112В самостоятельно выполнил руление по взлетно-посадочной полосе ПАО «ВАСО» в Воронеже.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о разработке нового легкого военно-транспортного самолета Ил-112В, который должен прийти на смену целому семейству советских самолетов Ан, ныне производящихся на Украине.