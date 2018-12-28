Президент Владимир Путин подписал закон «Об уполномоченных по правам ребенка в Российской Федерации», согласно которому федеральному детскому омбудсмену предоставляется право на обращение в суд с административными исками об оспаривании действий органов госвласти и должностных лиц.

Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

В законе определяются особенности правового положения, основные задачи и полномочия уполномоченного, а также основы правового статуса уполномоченных по правам ребенка в субъектах России. Омбудсмен назначается на должность президентом РФ сроком на пять лет. Порядок назначения омбудсмена по правам ребенка в субъекте РФ устанавливается законом субъекта, сообщает РАПСИ.

В документе также устанавливается, что уполномоченный по правам ребенка при президенте РФ может обращаться в суд с административными исковыми заявлениями о признании незаконными решений, действий (бездействия) органов госвласти, органов местного самоуправления, иных органов, организаций, наделенных отдельными государственными или иными публичными полномочиями, должностных лиц, государственных или муниципальных служащих в защиту прав и законных интересов детей.

Кроме того, уполномоченные смогут посещать учреждения системы исполнения наказаний и следственные изоляторы, в которых содержатся несовершеннолетние, беременные женщины и женщины, дети которых находятся в домах ребенка исправительных учреждений. Федеральный детский омбудсмен сможет реализовывать такое право без специального разрешения.

За вмешательство в деятельность федерального уполномоченного по правам ребенка и невыполнение должностными лицами законных требований детского омбудсмена устанавливается ответственность, предусмотренная законодательством РФ.

Государственная дума одобрила в окончательном чтении законопроект 19 декабря, Совет Федерации поддержал его 21 декабря.