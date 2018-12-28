Рубль вырос к доллару и подешевел к евро

Курс доллара расчетами «завтра» утром в пятницу опустился на 4 копейки – до 69,52 рубля, курс евро вырос на 17 копеек и составил 79,71 рубля.

Стоимость нефти с утра выросла до 53,88 доллара за баррель по марке Brent, передает РИА «Новости».