Волонтер об итогах Года добровольца: У нас самый большой прорыв, самый большой рост

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27 декабря, четверг  |  Последнее обновление — 21:00  |  vz.ru
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Почему расчеты Росстата признаны «ужасными»

Официальная статистика не всегда отражает реальную картинуФото: Сергей Красноухов/ТАСС
Росстат подвергся жесткой критике на довольно высоком уровне. Качество расчетов просто ужасно, рассказал первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов. Неудивительно, что порой официальные данные вызывают скепсис как среди экономистов, так и у населения. Можно ли исправить когнитивный диссонанс между статистикой и реальностью? Подробности...
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Самые успешные комики в большой политике

Комедийный актер Зеленский обещает решить проблему Донбасса миромФото: Кинокомпания "Централ Партнершип"/ТАСС
Высока вероятность того, что следующим главой Украины будет комедиант не только по призванию, но и по профессии. Популярный комик Владимир Зеленский наконец-то высказался о своих президентских амбициях – они у него есть. Если гонка с его участием состоится, у Зеленского есть и неплохие шансы на победу. Однако первым комиком во главе государства он не станет – такие уже есть, и не только в Европе. Подробности...
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Как должен выглядеть ВМФ России в ближайшем будущем

РПКСН пр. 955А на долгие годы станут основной морских стратегических ядерных сил РоссииФото: Алексей Куденко/РИА Новости
Подводя итоги уходящего года, главком ВМФ России Владимир Королев рассказал, какие корабли составят основу океанских группировок российского военного флота. Попробуем такой прогноз на ближайшие 20–30 лет составить и мы. Сколько и каких именно основных кораблей требуется ВМФ России, в том числе, например, авианосцев? Подробности...
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Сможет ли Берлин помешать США разместить новые ядерные вооружения в Европе

Ракеты, «защищавшие Европу от русских», наводили ужас на немцевФото: archives.gov
Германия воспротивится размещению американских ядерных ракет в Европе, объявил глава немецкой дипломатии Хайко Маас. Понятен страх немцев перед такой «защитой от русской угрозы» по образцу 80-х годов прошлого века. Но есть ли у Берлина силы и возможности для того, чтобы устроить подобный бунт на натовском корабле? И можно ли считать фронду министра Мааса выражением мнения всей немецкой элиты?  Подробности...
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Гибель человека на ВПП Шереметьево требует жестких решений

Столкновение авиалайнера с человеком на взлетно-посадочной полосе (ВВП) аэропорта Шереметьево могло привести к крушению авиалайнера или крупной катастрофе
В системе авиационной безопасности России обнаружилась огромная прореха. На взлетно-посадочной полосе московского аэропорта Шереметьево самолетом был сбит насмерть непонятно как там оказавшийся гражданин Армении, депортированный из Испании. По мнению экспертов, инцидент мог закончиться значительно хуже – даже привести к крушению взлетающего лайнера. После ЧП к руководству аэропорта возник целый ряд серьезных вопросов. Подробности...
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Мушкетеры-шестидесятники, король Хрущев и кардинал Суслов

Алексей Колобродов, генеральный директор медиагруппы «Общественное мнение»
Уходящий 2018-й – год полувекового юбилея конца эпохи шестидесятых, самой праздничной и смыслообразующей на памяти ныне живущих поколений. Подробности...

Москва больше не станет терпеть иждивенчество Лукашенко

Дмитрий Родионов, политолог
У белорусских партнеров есть два пути. Или реализовывать план, который сам «батька» предложил 20 лет назад, или посмотреть в сторону Запада. Если второй вариант – рекомендую изучить историю одного соседнего государства. Подробности...
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Как выходцы из ИГИЛ помогают воевать Киеву

Андрей Луговой, политик и предприниматель, депутат Госдумы РФ от партии ЛДПР
Британская The Times опубликовала статью о выходцах из террористического ИГИЛ, которые воюют на Украине против повстанцев Донбасса. Представьте, какой шум поднялся бы, если бы исламистов обнаружили с другой стороны фронта? Подробности...
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      Минобороны представило собственный календарь на 2019 год, обыграв в нем мемы и стереотипы о российских ВС. Каждое изображение сопровождается ироничным слоганом. Блогеры пришли от этой затеи в восторг, а также оценили девушек в форме
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      В столице определилась победительница конкурса красоты «Мисс Москва – 2018». Ею стала приехавшая в Москву из Краснодарского края 24-летняя Алеся Семеренко. Девушка входит в число самых популярных Instagram-блогеров Рунета
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          Волонтер об итогах Года добровольца: У нас самый большой прорыв, самый большой рост

             27 декабря 2018, 19:50
          Фото: кадр из видео
          Текст: Олег Исайченко

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          «Президент дал недвусмысленное поручение членам Госсовета и губернаторам о том, что волонтерство надо поддерживать, в том числе, личным примером», - сказал газете ВЗГЛЯД лидер одной из волонтерских организаций Дмитрий Иоффе, комментируя заседание в Кремле, посвященное итогам Года добровольца.

          «Самим государством было выражено определенное отношение к волонтерству, вообще к социально-ориентированным некоммерческим организациям. – Это отношение было выражено на глазах у всей страны, при всех. Это крайне важно, так сказать, супер-успешно для сферы волонтерства и НКО», – сказал председатель МОО «Чистые Игры» Дмитрий Иоффе, который присутствовал на заседании Госсовета.

          Иоффе отметил, что подобная поддержка от руководства государства стала лично для него довольно неожиданной. «Прошлый год был годом экологии, а мы связаны и с волонтерством в области в экологии, но такого я не видел», – сказал он.

          Иоффе приветствует и ту поддержку, которую оказывал волонтерам оргкомитет по проведению в России Года добровольца. «В этом году у нас самый большой прорыв, самый большой рост», – констатировал волонтер.

          «Мне кажется важным то, что президент страны дал недвусмысленное послание членам Госсовета и губернаторам, что волонтерство надо поддерживать», – отметил Иоффе.

          Из тезисов, прозвучавших в четверг на заседании Госсовете, он особенно отметил призывы к снятию барьеров для некоммерческих организаций, которые занимаются социальными услугами. «НКО должны стать исполнителями социальных услуг в регионе», – считает Иоффе.

          Лидер добровольческой организации также обратил внимание на слова президента о том, что у Фонда президентских грантов выработана понятная и прозрачная модель.

          «Действительно, это так. Текущий фонд президентских грантов действует гораздо лучше, эффективнее, чем прежний. Я сужу это не только по своему примеру, но и по примеру моих коллег», – говорит он.

          Иоффе отметил, что глава государства на заседании призвал региональные власти перенимать опыт у президентского фонда. «Региональные субсидии для НКО – не такие прозрачные, не такие понятные. Так что действительно давно пора перенимать этот опыт», – сказал Иоффе.

          Напомним, «Чистые игры» - это некоммерческая организация, возникшая в 2014 году в Петербурге. Основными ее целями стали повышение культуры обращения с отходами и пропаганда раздельного сбора отходов.

          Заседание Госсовета, посвященное окончанию Года добровольца, прошло в четверг в Кремле с участием президента. На ней присутствовали представители некоммерческих организаций, члены правительства, депутаты Госдумы и главы регионов.

          «Хочу их всех поприветствовать и поблагодарить вас, а также ваших единомышленников (а таких становится в нашей стране, в том числе благодаря вашим усилиям, все больше и больше, это уже сотни тысяч, а может, даже уже и миллионы людей), хочу поблагодарить за ваше бескорыстное участие в судьбах конкретных людей», – сказал президент.

          Владимир Путин отметил, что, несмотря на завершение Года добровольца, правительство продолжит поддерживать волонтерство и уже разработало концепцию развития этой сферы до 2025 года. Путин также предложил главам регионов присоединиться к движению и тем самым подать пример другим людям. Кроме того, по его словам, нужно обучить госслужащих навыкам взаимодействия с добровольцами.


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