Волонтер об итогах Года добровольца: У нас самый большой прорыв, самый большой рост

«Президент дал недвусмысленное поручение членам Госсовета и губернаторам о том, что волонтерство надо поддерживать, в том числе, личным примером», - сказал газете ВЗГЛЯД лидер одной из волонтерских организаций Дмитрий Иоффе, комментируя заседание в Кремле, посвященное итогам Года добровольца.

«Самим государством было выражено определенное отношение к волонтерству, вообще к социально-ориентированным некоммерческим организациям. – Это отношение было выражено на глазах у всей страны, при всех. Это крайне важно, так сказать, супер-успешно для сферы волонтерства и НКО», – сказал председатель МОО «Чистые Игры» Дмитрий Иоффе, который присутствовал на заседании Госсовета.

Иоффе отметил, что подобная поддержка от руководства государства стала лично для него довольно неожиданной. «Прошлый год был годом экологии, а мы связаны и с волонтерством в области в экологии, но такого я не видел», – сказал он.

Иоффе приветствует и ту поддержку, которую оказывал волонтерам оргкомитет по проведению в России Года добровольца. «В этом году у нас самый большой прорыв, самый большой рост», – констатировал волонтер.

«Мне кажется важным то, что президент страны дал недвусмысленное послание членам Госсовета и губернаторам, что волонтерство надо поддерживать», – отметил Иоффе.

Из тезисов, прозвучавших в четверг на заседании Госсовете, он особенно отметил призывы к снятию барьеров для некоммерческих организаций, которые занимаются социальными услугами. «НКО должны стать исполнителями социальных услуг в регионе», – считает Иоффе.

Лидер добровольческой организации также обратил внимание на слова президента о том, что у Фонда президентских грантов выработана понятная и прозрачная модель.

«Действительно, это так. Текущий фонд президентских грантов действует гораздо лучше, эффективнее, чем прежний. Я сужу это не только по своему примеру, но и по примеру моих коллег», – говорит он.

Иоффе отметил, что глава государства на заседании призвал региональные власти перенимать опыт у президентского фонда. «Региональные субсидии для НКО – не такие прозрачные, не такие понятные. Так что действительно давно пора перенимать этот опыт», – сказал Иоффе.

Напомним, «Чистые игры» - это некоммерческая организация, возникшая в 2014 году в Петербурге. Основными ее целями стали повышение культуры обращения с отходами и пропаганда раздельного сбора отходов.

Заседание Госсовета, посвященное окончанию Года добровольца, прошло в четверг в Кремле с участием президента. На ней присутствовали представители некоммерческих организаций, члены правительства, депутаты Госдумы и главы регионов.

«Хочу их всех поприветствовать и поблагодарить вас, а также ваших единомышленников (а таких становится в нашей стране, в том числе благодаря вашим усилиям, все больше и больше, это уже сотни тысяч, а может, даже уже и миллионы людей), хочу поблагодарить за ваше бескорыстное участие в судьбах конкретных людей», – сказал президент.

Владимир Путин отметил, что, несмотря на завершение Года добровольца, правительство продолжит поддерживать волонтерство и уже разработало концепцию развития этой сферы до 2025 года. Путин также предложил главам регионов присоединиться к движению и тем самым подать пример другим людям. Кроме того, по его словам, нужно обучить госслужащих навыкам взаимодействия с добровольцами.