Волонтеры рассказали об итогах деятельности на Госсовете по добровольчеству

Волонтерство становится интересным и серьезным партнером для государства, заявила руководитель дирекции Года добровольца, директор ФГБУ «Роспатриотцентр» Ксения Разуваева на госсовете по развитию добровольчества и социально ориентированных НКО в Кремле, который прошел под председательством президента Владимира Путина.

«Волонтерство, конечно же, становится очень интересным, серьезным партнером для государства сегодня, и оно становится по-настоящему глубинным и компетентным. Волонтеры способны решать реальные социальные задачи, социальные проблемы, тому масса примеров», – приводится цитата Разуваевой на сайте Кремля.

Она привела в пример деятельность поискового отряда «Лиза Алерт», который восемь лет назад начинал с поисков пропавшей девочки.

«За эти годы это уже крупнейшее движение, без которого в принципе поисковая деятельность в нашей стране не представляется возможной. Они обладают и человеческими ресурсами, и всей инфраструктурной базой. Только за этот год больше 13 тысяч человек силами ребят было найдено», – отметила Разуваева.

Также она добавила, что благодаря волонтерству люди начинают объединяться вокруг «самых светлых чувств и желания помогать». Руководитель дирекции Года добровольца пояснила, что волонтерство стало востребованным во многих сферах жизни.

«Сегодня уже упоминали, это и сфера культуры, и здравоохранение, и образование, и развитие территорий, и социальная сфера. Безусловно, у волонтерства нет границ, как по сферам, так и по возрасту. И сегодня волонтерство – это уже не так, как принято считать раньше, дело исключительно молодых. Волонтерство сегодня – это и дети от восьми лет, совсем маленькие принимают участие, и пожилые люди, так называемые «серебряные волонтеры», которые во всех регионах нашей страны помогают детям: бесплатно преподают, принимают участие в крупнейших событиях как полноценные организаторы», – сказала Разуваева.

Кроме того, руководитель дирекции Года добровольца упомянула «Волонтеров Победы» и «Поисковое движение России», которые помогают в организации празднования 9 мая и акции «Бессмертный полк».

«Они еще в каждодневном режиме помогают ветеранам, благоустраивают памятники и занимаются сохранением нашей истории», – сказала Разуваева.

Она напомнила про победительницу конкурса «Доброволец России» Татьяну Черных из Бурятии, которая помогает детям в отдаленных населенных пунктах страны реализоваться в творчестве.

Также она отдельно подчеркнула важность работы волонтеров-медиков.

«Это десятки тысяч молодых людей по всей стране, которые работают в больницах, в самых загруженных отделениях больниц, хотя, казалось бы, сфера здравоохранения – одна из самых консервативных, но в то же время, как показала практика, является одной из самых открытых для волонтеров», – добавила Разуваева.

Председатель движения «Волонтеры-медики» Павел Савчук на Госсовете подробнее рассказал о деятельности участников организации.

«Пять лет назад на базе НИИ имени Н.В.Склифосовского зародилась история этого движения, тогда они назывались «Волонтеры Склифа», а сейчас наша организация уже приобрела национальный масштаб. И на данный момент Всероссийское общественное движение «Волонтеры-медики» представлено в 81 субъекте Российской Федерации, объединяет около 20 тысяч добровольцев по всей стране и является ключевым общественно-ресурсным центром в сфере медицинского волонтерства», – рассказал о становлении движения Савчук.

Он напомнил про проект «Добро в село», в ходе которого 1037 фельдшерско-акушерских пунктов в селах и малых городах посетили добровольцы.

«Каждый выезд волонтеров сопровождали медицинские специалисты, которые проводили медицинские осмотры. Волонтеры занимались профилактикой, благоустройством и мелким ремонтом самих пунктов», – пояснил Савчук.

Он рассказал, что движение занимается сразу несколькими направлениями: помощью в медицинских организациях, санитарно-профилактической деятельностью, обучением первой помощи, популяризацией донорства и т.д.

«Большим прорывом стало открытие в конце прошлого года Федерального центра поддержки добровольчества в сфере здравоохранения. Он помогает добровольцам и медицинским организациям найти общий язык и реализовывать совместные инициативы. Одним из проектов центра в этом году стали первые федеральные методические рекомендации. Очень важно, чтобы эффект от этой организационной деятельности в первую очередь чувствовали волонтеры, медики и, конечно же, пациенты медицинских организаций. Для нас этот центр – огромная поддержка», – поблагодарил лидер движения.

Савчук напомнил, что вокруг общих ценностей, таких как милосердие, , добросердечность, формируется большое количество людей.

«У нас большая и добрая страна и большая и добрая команда. Я рад, что я являюсь частью этой команды», – резюмировал председатель «Волонтеров-медиков».