Губернаторы присоединились к новогодней акции «Елка желаний»

Несколько глав российских регионов присоединились к новогодней акции «Елка желаний». Губернаторы заверили, что постараются исполнить сокровенные мечты не только детей, но и взрослых.

Напомним, В Кремле перед заседанием Госсовета установили елку с открытками, на которых написаны желания детей. Министры и губернаторы могут взять их и исполнить желания ребят.

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что в 2019 году собирается исполнить мечты четырех жителей полуострова.

«Две женщины из дома престарелых мечтают вернуться в детство и попасть в цирк и дельфинарий. 11-летняя девочка, находящаяся под опекой бабушки, мечтает о детской площадке, где она будет играть с другими детьми. Мечта 15-летней девушки с ограниченными возможностями здоровья, которая живет на третьем этаже, – пандус для инвалидной коляски. Все эти мечты будут исполнены, уже даны соответствующие поручения», – написал Аксенов в своем Facebook.

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поможет исполнить мечты двух юных жителей региона, сообщили в областной администрации, передает РИА «Новости».

Один из ребят хочет побывать на органном концерте в Петербурге, а второй – увидеть море.

Сам Ведерников назвал Новый год временем исполнения заветных желаний. «Я очень рад, что помогу этим мечтам осуществиться», – добавил глава региона.

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров забрал с «елки желаний»просьбы детей из региона, адресованные Деду Морозу. «Обязательно передам. Уверен, что все пожелания исполняться!», – написал руководитель области в своем Twitter.

Руководитель Ростовской области Василий Голубев выбрал три записки от детей.

«Все три желания постараюсь выполнить максимально быстро. Пятилетний Ярослав очень хочет побывать на детском спектакле, 13-летняя Анастастия мечтает попасть на концерт симфорока в Ростовский государственный музыкальный театр. А вот двухлетняя Настенька выразила желание прогуляться по городу с любимой певицей Анной Лорак, об этом написала ее мама. И эта мечта самая непростая в исполнении, но мы постараемся», – приводятся слова Голубева на сайте регионального правительства.