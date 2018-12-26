Цена нефти Brent выросла на 5%

В среду вечером нефть марки Brent ускорила темпы роста в цене и подорожала более чем на 5% после сильного удешевления на предыдущей торговой сессии, следует из данные торгов.

На 19.59 мск стоимость мартовских фьючерсов марки Brent росла на 5,06% до 53,34 доллара за баррель. Стоимость февральских фьючерсов нефти WTI росла на 6,28% до 45,2 доллара, передает РИА «Новости».

Цены на нефть 24 декабря рухнули более чем на 6% по основным маркам, цена на Brent опустилась ниже 51 доллара за баррель.

Глава Роснефти Игорь Сечин объяснил падение цен на нефть рядом факторов, главный из которых – повышение ставки Федерального резервного фонда США.