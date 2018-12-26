Установлена личность обстрелявшего людей в Казани мужчины

Установлена личность стрелявшего по двум мужчинам в центре Казани, им оказался 55-летний местный житель, сообщили в региональном МВД.

«В совершении данного преступления подозревается 55-летний местный житель. В настоящее время продолжаются мероприятия по установлению его местонахождения», – рассказали в пресс-службе ведомства, передает РИА «Новости».

Причины произошедшего не уточняются.

Один из мужчин садился в автомобиль на пересечении улиц Островского и Университетской. К нему подошел подозреваемый и выстрелил. Раненый вышел и попытался отобрать у стрелка оружие, однако нападавший выстрелил еще раз.

Вторым пострадавшим стал очевидец, вероятно, попытавшийся остановить злоумышленника. Обоих раненых госпитализировали в тяжелом состоянии. После нападения подозреваемый скрылся с места преступления, был объявлен план «Перехват».

Пресс-секретарь республиканского минздрава Альфия Хасанова сообщила, что состояние одного из пострадавших оценивается как тяжелое, другого – как крайне тяжелое.

«Оба раненых прооперированы хирургами больницы №7 Казани. Они находятся в реанимации», –сказала Хасанова.

СК Татарстана возбудил уголовное дело по факту перестрелки.

«По данному происшествию возбуждено дело по статье «покушение на убийство двух или более лиц», – говорится в сообщении на сайте ведомства. Там же уточняется, что один из пострадавших был ранен в голову, второй – в живот.