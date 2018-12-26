Тренера ФК «Енисей» Аленичева лишили водительских прав

Мировой суд в Красноярске лишил тренера футбольного клуба «Енисей» Дмитрия Аленичева водительских прав на полтора года за отказ от медицинского освидетельствования на состояние опьянения.

На заседание суда Аленичев и его представитель не явились. На суде выступили трое инспекторов ГИБДД, были просмотрены видеозаписи инцидента и двух понятых, видео из патрульной машины, передает РИА «Новости».

На записи из патрульного авто видно, что тренер отказывается от прохождения медицинского освидетельствования.



«Суд постановил признать Аленичева Дмитрия Анатольевича виновным в совершении административного правонарушения и назначить ему наказание в виде административного штрафа в 30 тыс. рублей с лишением права управления на один год и шесть месяцев», – решил судья.



Напомним, Аленичева задержали в ночь на 18 ноября. Он якобы повздорил с одним из посетителей заведения, после чего уехал. Сотрудники полиции остановили авто и предложили водителю пройти медосвидетельствование, от которого он отказался.

Сам Аленичев говорил, что ситуация подстроена его недоброжелателями, что он не был пьян.