Тренер красноярского ФК «Енисей» объяснил свое задержание

Главный тренер красноярского ФК «Енисей» Дмитрий Аленичев рассказал об обстоятельствах, при которых его якобы задержали в состоянии алкогольного обвинения сотрудники ГИБДД.

Аленичев сообщил изданию «Спорт-Экспресс», что отдыхал с семьей в ресторане и пил безалкогольное пиво. В момент, когда он парковался возле дома, в задний бампер авто въехал другой автомобиль. Мужчина за рулем другого авто вышел и начал сыпать оскорблениями и матом.

«Осмотрев оба автомобиля и не заметив никаких повреждений, я предложил разъехаться, на что мужчина стал кричать, что он вызвал полицию, и в этот же момент чудесным образом мимо проезжал автомобиль ГИБДД с тремя сотрудниками, который к нам подъехал. С момента столкновения прошла ровно минута! Далее мужчина начал описывать момент аварии, якобы, я сдавал назад, потом вперед – в общем, путался. Я вышел из автомобиля предъявить документы, и в машину меня уже отказались пускать, хватали за руки, не давали позвонить», – рассказал тренер.

Он добавил, что второго участника ДТП отпустили, и «сказали, что о ДТП, собственно, и речи не идет, что приехали по наводке».

Он также сообщил, что ранее за ним вели наблюдение в кинотеатре и снимали на телефон, после чего была опубликована заметка в СМИ о том, что он якобы повздорил с одним из посетителей.

«Сомнений нет, что вся эта информация исходит от недоброжелателей с целью испортить мою репутацию и вынудить уйти в отставку», – сказал Аленичев.

В ФК «Енисей», между тем, заявили, что ждут официальных данных от ГИБДД о возможном задержании Аленичева, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу клуба. Официальный комментарий от клуба поступит только после сведений от правоохранителей, пояснили там.

Ранее сообщалось, что Аленичев перед задержанием сотрудниками ГИБДД якобы повздорил с одним из посетителей бара, в котором находился.