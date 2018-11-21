Следователи попросили продлить арест обвиняемым по делу дознавательницы в Уфе

Следственные органы Башкортостана планируют подать в суд ходатайство о продлении ареста экс-полицейским, подозреваемым в групповом изнасиловании своей коллеги-дознавательницы, сообщил источник в силовых структурах региона.

«Расследование уголовного дела продолжается, в связи с этим следователи намерены ходатайствовать о продлении ареста подозреваемым, который истекает 31 декабря», – сказал собеседник ТАСС. Он добавил, что ходатайство планируется подать в ближайшее время.

Официальных подтверждений этих сведений на данный момент не имеется.

Напомним, трое уфимских полицейских подозреваются в изнасиловании 23-летней дознавательницы. Они были арестованы и уволены со службы. Жертва изнасилования является дочерью замначальника управления Росгвардии по Республике Башкортостан Ирека Сагитова.

Ранее сообщалось, что один из обвиняемых в изнасиловании впервые публично высказался по поводу произошедшего.