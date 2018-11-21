Фигурант дела об изнасиловании дознавательницы в Уфе дал первые комментарии

Обвиняемый в изнасиловании дознавательницы бывший руководитель миграционного отдела МВД Башкирии по Уфимскому району Павел Яромчук впервые прокомментировал происшедшее.

«Да, действительно, ситуация чересчур запутанная. Но хочу сказать, что не мы ее довели до такого «состояния». Мы всегда говорили то, что происходило на самом деле», – написал бывший майор полиции в ответ на письмо корреспондента «Комсомольской правды».

За подробными комментариями Яромчук посоветовал обращаться к своим адвокатам.

Ранее сообщалось, что в деле об изнасиловании дознавательницы в Уфе появилась соучастница, ранее проходившая как свидетель.

Напомним, трое уфимских полицейских подозреваются в изнасиловании 23-летней дознавательницы. Они арестованы и уволены со службы.

Жертва изнасилования является дочерью замначальника управления Росгвардии по Республике Башкортостан Ирека Сагитова.