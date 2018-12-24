Пришедшему из СК новому главе Росимущества поручили побороть коррупцию в ведомстве

Глава Минэкономразвития Максим Орешкин рассказал о коррупционных явлениях в системе управления госимуществом во время представления нового руководителя коллективу Росимущества.

Он попросил нового главу Росимущества Вадима Яковенко обратить особое внимание на это явление и борьбу с ним, передает РИА «Новости».

«Очевидно, что в системе присутствуют и коррупционные проявления, и на борьбу с ними я прошу Вадима Владимировича обратить пристальное внимание», – заявил Орешкин.

Согласно его словам, новый руководитель должен подготовить план работы ведомства до конца первого квартала 2019 года. План должен охватить период до 2024 года.

«Главная задача – это наведение порядка в управлении федеральным имуществом на территории нашей страны, увеличение доходов казны, которые РФ получает от использования, сдачи в аренду и так далее», – подчеркнул министр.

В пятницу премьер-министр России Дмитрий Медведев назначил бывшего руководителя следственного управления СК при прокуратуре России по Москве, а также бывшего заместителя руководителя Федеральной миграционной службы и бывшего главного федерального инспектора по Московской области аппарата полномочного представителя президента России в Центральном федеральном округе Яковенко главой Росимущества. Дмитрий Пристансков был освобожден от должности с формулировкой «по собственному желанию».