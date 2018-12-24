СК завершил дело о похищении Авраама Руссо в 2004 году

Расследование уголовного дела о похищении в 2004 году российского певца Авраама Руссо завершено, сообщила пресс-служба Следственного комитета России.

«Главным управлением по расследованию особо важных дел Следственного комитета Российской Федерации завершено расследование уголовного дела в отношении Заура Марданова, Владимира Гусакова, обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 126 УК РФ («Похищение человека»)», – цитирует ТАСС сообщение СК.

В ведомстве добавили, что собранной доказательной базы достаточно для передачи уголовного дела в Генпрокуратуру и утверждения обвинительного заключения. Также отмечается, что в отношении остальных причастных к похищению дело выделено в отдельное производство. Расследование по нему продолжается, а обвиняемый Тельман Исмаилов и другие объявлены в международный розыск.

Следствие считает, что в 2004 году пригласил Руссо в ресторан «Прага», после чего избивал в своем кабинете и требовал отмены всех его концертов, а также ведения эстрадной деятельности на условиях обвиняемого. После этого певца силой увезли в подмосковный дом Исмаилова, где удерживали, пока Руссо не согласился на их условия.

Ранее племяннику Исмаилова Зауру Марданову было предъявлено обвинение в похищении.