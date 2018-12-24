Мантуров рассказал Путину о масштабных фальсификациях с треской

Во время встречи с президентом России Владимиром Путиным глава Минпромторга Денис Мантуров рассказал о снижении фальсификата, контрафакта и нелегальной продукции за последние три года.

По его словам, снижение на 10% произошло в сфере легкой промышленности. В качестве одной из причин глава Минпромторга назвал развитие Роскачества, говорится в стенограмме встречи на сайте Кремля.

«Мы решили ряд серьезных проблем, в частности по мороженой рыбе практически вышли в ноль [нарушений]. Раньше вместо трески поставлялся минтай», – рассказал президенту Мантуров.

Также он отметил, что в настоящее время свыше 240 российских наименований продукции получили знак качества. Согласно статистике, объем производства этих компаний увеличили объем производства до 40%.