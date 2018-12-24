Студентов «школы губернаторов» решили отправить на стажировку в регионы

Студенты Высшей школы государственного управления РАНХиГС в этом году будут стажироваться в регионах, сообщил первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко, добавив, что 15 выпускников программы подготовки кадрового резерва вуза стали губернаторами.

«Высшую школу государственного управления РАНХиГС в простонародье называют «школой губернаторов», но это неправда, это у нас резерв», – передает его слова «Интерфакс».

Он отметил, что в этом резерве учится около 70 человек. Из прошлогоднего выпуска 15 человек назначены губернаторами, двое министрами, восемь – заместителями министра. В этом году студенты ВШГУ РАНХиГС должны проходить стажировки в регионах для успешного прохождения обучения.

Кириенко напомнил о словах президента Владимира Путина, который подчеркивал, как важна региональная составляющая.

«Люди живут в регионах, не в министерствах и ведомствах, поэтому их жизнь будет меняться от реализации нацпроектов, если это будет реализовано в первую очередь в регионах», – сказал Кириенко.

Одним из тех, кто стал губернатором в должности временно исполняющего обязанности, стал Роман Старовойт – он возглавил Курскую область.