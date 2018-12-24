Медведев жестко предостерег чиновников от задержки документов по нацпроектам

Глава российского правительства Дмитрий Медведев на заседании президиума Совета при президенте по стратегическому развитию и национальным проектам поручил в течение оставшейся до конца года недели представить до сих пор неподписанные документы по нацпроектам.

«Нормативные документы, хочу здесь обратить внимание всех присутствующих и федеральных ведомств, и глав регионов. Они тоже должны быть выпущены до конца года. То есть осталась неделя для того, чтобы их выпустить. После завершения года никакие аргументы, никакие отговорки приниматься на эту тему не будут», – сказал Медведев, передает ТАСС.

Премьер также попросил министров представить графики поездок в регионы для отслеживания реализации нацпроектов.

«Начинается конкретная работа по национальным проектам. Она должна для каждого министра, для зампредседателя правительства воплощаться в ежедневной практической деятельности, проведении совещаний, согласований и контрольных мероприятий с выездами на места. По графикам поездок по территории страны хотел бы, чтобы этот график за ближайшие две недели начинающегося года был мне подготовлен и представлен по всем министрам», – сказал Медведев, передает РИА «Новости».

На прошлой неделе президент Владимир Путин поручил главе российского правительства Дмитрию Медведеву лично контролировать исполнение нацпроектов в регионах.

20 декабря Путин в ходе ежегодной большой пресс-конференции объяснил целесообразность создания национальных проектов, а также заявил, что есть вопросы, связанные с контролем над их исполнением.