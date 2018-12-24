Медведев жестко предостерег чиновников от задержки документов по нацпроектам

Взгляд
24 декабря, понедельник  |  Последнее обновление — 15:50  |  vz.ru
Разделы

Почему Киев остается верен российскому ядерному топливу

Седые волосы украинским атомщикам обеспечены в ходе эксплуатации топлива Westinghouse Фото: Александр Кряжев/РИА «Новости»
Украинские СМИ выдали неожиданную сенсацию. Вместо обещанного отказа от российского ядерного топлива Украина тайком продлила соглашение с Россией о его поставках. И это якобы наносит серьезный удар по американскому ядерному топливу, которое с таким трудом и опасностью внедряли на советские реакторы украинских атомных станций. Что же случилось на самом деле?  Подробности...
Перейти а раздел…

Новогодний отпуск депутатов стал тестом на патриотизм

Виталий Милонов не впервые выступит на Новый год в роли раздатчика подарковФото: Владимир Федоренко/РИА Новости
Депутаты Госдумы остались без новогоднего корпоратива. Хорошо хоть их пока не лишили каникул. Где же они намерены их провести? Не повторится ли скандал, возникший вокруг вице-спикера Игоря Лебедева (ЛДПР), месяц назад уехавшего на «встречу с избирателями» в солнечную Флориду? Подробности...
Перейти а раздел…

По чьей вине дети чиновников отдохнули вместо детей-инвалидов

«А что, дети работников администрации – это не дети города Клинцы?»Фото: Клинцы Инфо/Youtube
В скандале с чиновниками из города Клинцы (Брянская область), которые отправили своих детей на отдых в Турцию за счет благотворительного фонда, поражает обыденность зла. Глава города – миллионер Олег Шкуратов – искренне не понимает, что именно было сделано не так. Однако эта история и впрямь гораздо сложнее, чем кажется на первый взгляд.  Подробности...
Перейти а раздел…

Где начнется Третья мировая война

Любое столкновение вооруженных сил РФ, КНР и США приведет к глобальному противостоянию с использованием ядерных сил, уверены экспертыФото: Underwood Archives/UIG/ТАСС
Мировая пресса и военные эксперты все чаще говорят о приближении Третьей мировой войны, ее возможных очагах и сценариях. Обострение отношений между Москвой и Вашингтоном, а также Вашингтоном и Пекином действительно заставляет задуматься о риске их перехода в военную плоскость. Какой регион может стать точкой начала Третьей мировой? Подробности...
Перейти а раздел…

Гибель человека на ВПП Шереметьево требует жестких решений

Столкновение авиалайнера с человеком на взлетно-посадочной полосе (ВВП) аэропорта Шереметьево могло привести к крушению авиалайнера или крупной катастрофе
В системе авиационной безопасности России обнаружилась огромная прореха. На взлетно-посадочной полосе московского аэропорта Шереметьево самолетом был сбит насмерть непонятно как там оказавшийся гражданин Армении, депортированный из Испании. По мнению экспертов, инцидент мог закончиться значительно хуже – даже привести к крушению взлетающего лайнера. После ЧП к руководству аэропорта возник целый ряд серьезных вопросов. Подробности...
Перейти а раздел…

Уличный доллар уходит в прошлое

Наталья Осс, журналист, писатель
Табло обменников более двух десятилетий были символами новой экономической реальности, полной тревог. Идешь по улице и смотришь – ну как там курс-то, стоит? Или падает? Ваня, менять? Отпускные менять? Подробности...
Обсуждение: 8 комментариев

Почему «кровавого Иосифа» заваливают цветами

Дмитрий Гололобов, юрист, бывший глава правового управления НК «ЮКОС»
Нет прощения Сталину за людей, не оправдаться ему в истории ни бомбой, ни Днепрогэсом, ни Великой победой, но из Питера, построенного на костях, никто не съехал и в сталинском метро ездить не перестали. Подробности...
Обсуждение: 35 комментариев

«Носорог» Трамп провалил «тест Обамы»

Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
Стоит отдать Большому Дональду должное — другого «невозможного» президента уже давно бы сломали. А этот даже оттенок веселья придает своему стоицизму. Рождественский переполох? Почему бы нет? Подробности...
Обсуждение: 4 комментария
    Перейти а раздел…

    О чем смеялись на пресс-конференции Путина

    Обсуждение: 13 комментариев

    Большая пресс-конференция Путина

    Обсуждение: 4 комментария

    Нужно ли отправлять Ту-160 в музей

    Обсуждение: 9 комментариев
      Перейти а раздел…

      Слепая девочка потрогала лицо Путина: «Вы очень красивый»

      Трогательная сцена с участием президента Путина произошла после интервью главы государства, которое брала 17-летняя Регина Парпиева. Девочка, страдающая отсутствием зрения, попросила после интервью потрогать руками лицо главы государства
      Подробности...
      Обсуждение: 4 комментария

      Илон Маск открыл первый в мире сверхскоростной туннель

      В Лос-Анджелесе открылся первый тоннель, по которому можно ехать на машине со скоростью 240 км в час. Для этого машина оснащается специальными боковыми выдвижными колесами. Придумал тоннель Илон Маск. Свой проект миллиардер назвал Hyperloop, что можно перевести как «сверхобгонный путь»
      Подробности...

      Названа «Мисс Вселенная – 2018»

      Победительницей 67-го международного конкурса красоты «Мисс Вселенная», прошедшего в бангкокском выставочном центре Impact Arena, стала представительница Филиппин Катриона Грэй. Ей передала корону уроженка ЮАР Деми-Ли Нель-Питерс, победительница прошлого года
      Подробности...
      Обсуждение: 7 комментариев
        Перейти а раздел…
        Роскомнадзор начинает проверку соответствия материалов Би-би-си российскому законодательству. А вам лично важно иметь доступ к зарубежным СМИ?
        • Да

        • Нет

        Лукашенко заподозрил, что Россия хочет поглотить Белоруссию. Должна ли наша страна стремиться к объединению с Белоруссией в одно государство?
        • Да

        • Нет

        Нужна ли России военная база в Венесуэле?
        • Да

        • Нет

          Перейти а раздел…
          НОВОСТЬ ЧАСА:МИД прокомментировал просьбу сына Каддафи к Путину
          В Швеции начали строить «Северный поток – 2»В СПЧ призвали отстранить от должности похвалившего ГУЛАГ депутатаМИД прокомментировал просьбу сына Каддафи к ПутинуВ РПЦ оценили толерантность главы «украинской церкви» к секс-меньшинствам
          В России ужесточены правила хранения оружияНазвана страна, способная разрушить антироссийское единство в ЕСКосмонавт Прокопьев попросил не верить в слухи об экипаже и дыру в «Союзе»Матвиенко раскритиковала чиновников за отсутствие вкуса
          Вдова Карлова назвала ситуацию с отдыхом детей чиновников целенаправленной травлейИзвестный шахматист умер от холода в МосквеАмериканские СМИ объяснили послу США, почему он неправ о «музейности» Ту-160Украинские военные разгромили пансионат на границе с Крымом

          Главная тема


          Новогодний отпуск депутатов стал тестом на патриотизм

          после гибели шахтеров


          Сын владельца «Уралкалия» устроил вечеринку после трагедии в Соликамске

          угроза из космоса


          На территорию России упал огромный метеорит (видео)

          «Жизнь поменялась»


          В Совфеде ответили американцам про военную базу России в Венесуэле

          Видео

          народная артистка


          Барбара Брыльска заявила, что не хочет жить

          обыденность зла


          По чьей вине дети чиновников отдохнули вместо детей-инвалидов

          всесильный нарком


          Мог ли Лаврентий Берия превратить сталинский СССР в демократию

          зенитно-ракетный комплекс


          Китай сделал С-400 грандиозную рекламу

          энергосистема Украины


          Почему Киев остается верен российскому ядерному топливу

          Гуманизация законодательства


          Егор Холмогоров: Русским разрешили не «фильтровать базар»

          «Лихие девяностые»


          Игорь Молотов: Тосковать по Сталину, взрывать и убивать ради Ленина

          Мировой гегемон


          Дмитрий Родионов: Последний довод США против «Северного потока – 2» – война

          на ваш взгляд


          Роскомнадзор начинает проверку соответствия материалов Би-би-си российскому законодательству. А вам лично важно иметь доступ к зарубежным СМИ?

          Медведев жестко предостерег чиновников от задержки документов по нацпроектам

          24 декабря 2018, 15:09

          Текст: Алина Назарова

          Версия для печати

          Глава российского правительства Дмитрий Медведев на заседании президиума Совета при президенте по стратегическому развитию и национальным проектам поручил в течение оставшейся до конца года недели представить до сих пор неподписанные документы по нацпроектам.

          «Нормативные документы, хочу здесь обратить внимание всех присутствующих и федеральных ведомств, и глав регионов. Они тоже должны быть выпущены до конца года. То есть осталась неделя для того, чтобы их выпустить. После завершения года никакие аргументы, никакие отговорки приниматься на эту тему не будут», – сказал Медведев, передает ТАСС.

          Премьер также попросил министров представить графики поездок в регионы для отслеживания реализации нацпроектов.

          «Начинается конкретная работа по национальным проектам. Она должна для каждого министра, для зампредседателя правительства воплощаться в ежедневной практической деятельности, проведении совещаний, согласований и контрольных мероприятий с выездами на места. По графикам поездок по территории страны хотел бы, чтобы этот график за ближайшие две недели начинающегося года был мне подготовлен и представлен по всем министрам», – сказал Медведев, передает РИА «Новости».

          На прошлой неделе президент Владимир Путин поручил главе российского правительства Дмитрию Медведеву лично контролировать исполнение нацпроектов в регионах.

          20 декабря  Путин в ходе ежегодной большой пресс-конференции объяснил целесообразность создания национальных проектов, а также заявил, что есть вопросы, связанные с контролем над их исполнением.


          Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

          Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

           
           
          © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
          E-mail: information@vz.ru
          .masterhost
          		В начало страницы  •
          Поставить закладку  •
          На главную страницу  •
          ..............