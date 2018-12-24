Лавров рассказал о влиянии выборов президента США на отношения с Россией

Глава МИД Сергей Лавров выразил надежду, что предстоящие в 2020 году выборы президента США не приведут к дальнейшему ухудшению отношений с Россией.

«Можно, конечно, ожидать, что по мере приближения следующих президентских выборов в ноябре 2020 года попытки разыгрывать «российскую карту» будут предприниматься отдельными политиками в Вашингтоне активнее и настойчивее. Надеемся, что это не приведет к дальнейшему расшатыванию фундамента двусторонних связей, который и так находится не в лучшем состоянии», – сказал Лавров в интервью РИА «Новости».

Он добавил, что в Москве уже привыкли к влиянию конъюнктурных факторов внутренней политики США на двусторонние отношения с Россией.

«В последнее время степень их воздействия (внутриполитических факторов) даже не зависит от того, в какой стадии электорального цикла находятся США», – отметил глава дипломатического ведомства.

Лавров подчеркнул, что нормализовать отношения Москвы и Вашингтона не удается из-за недружественных действий США, попыток оказывать на Россию давление.

«Последовательно выступаем за то, чтобы развивать нормальный, предсказуемый диалог с США на основе принципов взаимного учета и уважения интересов. Пока продвинуться в этом направлении не получается из-за недружественных действий Вашингтона, непрекращающихся попыток оказывать на нас давление с помощью экономических, военно-политических и иных инструментов», – сказал министр.

Результатом таких действий Вашингтона стало замедление по важным направлениям двусторонней и международной повестки дня, пояснил Лавров.

«Что касается контактов на высшем уровне, то президент (Владимир) Путин на пресс-конференции по итогам саммита «Группы двадцати» в Буэнос-Айресе заявил, что открыт к проведению встречи с президентом США, когда американская сторона будет готова. Сейчас трудно сказать, где и когда такой контакт может состояться», – отметил глава МИД.

Во время большой пресс-конференции Путин заявил, что готов встретиться с Трампом, в случае, если его американский коллега сам готов к встрече.