Самолет вынужденно вернулся в Новосибирск из-за шасси

Борт компании S7, летевший из Новосибирска в Нижневартовск, был вынужден вернуться в аэропорт отправления Толмачево; по предварительным данным, самолет вернулся из-за неубранного шасси, сообщили в Западно-Сибирском следственном управлении на транспорте.

Инцидент произошел в 8.20 утра 24 декабря, передает Ura.ru со ссылкой на ведомство. Самолет Embraer Е 170 с четырьмя членами экипажа и 67 пассажирами произвел вынужденную посадку.

«Предварительно, причиной возврата в аэропорт вылета стал сигнал о неубранном после взлета шасси», – пояснили в пресс-службе Западно-Сибирского СК на транспорте.

В феврале 2018 года пассажирский Boeing, вылетевший из Внуково в Таиланд, был вынужден экстренно вернуться в аэропорт вылета из-за срабатывания одного из датчиков.