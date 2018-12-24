Нефть подорожала из-за возможного увеличения сокращения добычи в рамках ОПЕК+

Мировые цены на нефть в ходе торгов в понедельник утром растут на заявлениях президента ОПЕК, министра энергетики ОАЭ Сухейля аль-Мазруи о возможном увеличении сокращения добычи в рамках сделки ОПЕК+.

Стоимость мартовских фьючерсов на нефть марки Brent увеличилась на 1,02% – до 54,65 доллара за баррель, цена февральских фьючерсов на нефть марки WTI выросла на 1,01%, составив 46,05 доллара за баррель, передает РИА «Новости».

Аль-Мазруи воскресенье заявил, что при необходимости альянс ОПЕК+ может продлить срок действия сделки или увеличить объем сокращения добычи нефти по сравнению с принятыми на заседании в декабре.