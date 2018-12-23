В США объяснили, почему в Венесуэле не будет российской базы

Разговорами о возможном создании в Венесуэлы постоянной авиабазы Москва просто хочет «запудрить мозги» американцам, на самом деле никакой базы там не будет, пишет обозреватель The National Interest Майкл Пек.

«Если вы действительно хотите ввязаться в борьбу с Соединенными Штатами, начните размещать оснащенные ядерными боеголовки бомбардировщики на заднем дворе Америки», – приводит текст его статьи RT.

Она отмечает, что в российских СМИ начали говорить о размещении в Венесуэле постоянной российской базы, однако, по его мнению, это очень плохая идея.

«Встает вопрос: насколько это может помочь правительству Мадуро, которое нуждается в еде и наличных гораздо сильнее, чем в оружии и полетах бомбардировщиков», – пишет Пек.

Он уверен, что Россия сомневается в возможности предоставления 6 млрд долларов экономической помощи, которую, по словам венесуэльского лидера, пообещали российские власти.

«Как ни странно, бомбардировщики Ту-160 на самом деле подчеркнули слабость России: как и во времена холодной войны, Москва может предоставить своим союзникам большое количество вооружений, но не экономическую помощь», – говорится в статье.

Также обозреватель ссылается на мнение военного эксперта Шамиля Гареева, приведенное в российских СМИ.

«Разве нечто подобное не произошло в 1962 году, чуть не спровоцировав ядерную войну, а советские ракеты разве не были потом вывезены с Кубы? Конечно же, верно, что Соединенные Штаты втайне согласились убрать свои ракеты из Турции, но это фиаско стоило советскому лидеру Никите Хрущеву его поста», – утверждает обозреватель The National Interest.

По его словам, несмотря на расстояние между Кубой и Венесуэлой, ответ США на размещение авиабазы не будет мягче. Кроме того, отмечает Пек, авиабаза потребует механиков, специалистов по логистике и российских военных для охраны, нужны будут запасы топлива и запчастей, бомб, для защиты понадобятся системы ПВО и истребители.

Автор уверен, что все разговоры о создании постоянной военной базе в Венесуэле – это попытки России «запудрить мозги» США.

Ранее портал The Drive опубликовал спутниковые снимки венесуэльского острова Орчила, на котором якобы будет создана российская военная база. В Госдепе уклонились от ответа на вопрос о возможном появлении российской базы в Венесуэле.

В декабре российские Ту-160, тяжелый военно-транспортный самолет Ан-124 «Руслан» и дальнемагистральный самолет Ил-62 в течение пяти суток находились в Венесуэле, что вызвало сильное беспокойство у властей США.