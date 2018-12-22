Появилось видео пожара на шахте в Соликамске

В Сети появилось видео пожара, произошедшего на шахте в Соликамске Пермского края.

На видеозаписи видно строение за забором, полностью окутанное дымом.

Ранее в субботу на шахте, принадлежащей компании «Уралкалий», начался пожар во время проведения работ по бетонированию. Девять человек оказались заблокированы под землей.

Работы на объекте проводило предприятие «УС-30», передает РИА «Новости».

Начальник предприятия Андрей Максимов оценил шансы остающихся под землей работников на спасение как очень низкие.

На месте работают горноспасатели «Уралкалия» и сотрудники МЧС. Прибыл губернатор региона Максим Решетников.