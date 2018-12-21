Роскосмос предрек уничтожение всего живого на Земле

Роскосмос опубликовал научно-популярный видеоролик, в котором рассказывается, сколько времени осталось у Земли до тех пор, пока Солнце не сожжет все живое на поверхности планеты.

После выработки основных запасов водорода Солнце станет в тысячу раз активнее излучать энергию, звезда выжжет поверхности ближайших к ней планет, включая Землю, сообщается в видео Роскосмоса, опубликованном на официальном канале в YouTube.

«С космический точки зрения, у нас есть как минимум миллиард лет, пока Солнце не станет слишком мощным источником и безо всякого антропогенного влияния на Земле начнется необратимый парниковый эффект», – отметил в ролике профессор РАН, ведущий научный сотрудник Государственного астрономического института МГУ Сергей Попов.

В июне исследователи из Австралии и Турции выяснили, что масса «обычных» углеводородов в Галактике составляет 10 млрд трлн тонн