Кремль оценил роль США в разгроме ИГ в Сирии

Москва не склонна переоценивать роль США в победе над террористической группировкой «Исламское государство*» (ИГ*; организация запрещена в России) в Сирии, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Песков заявил, что Москва не склонна «переоценивать роль Соединенных Штатов в победе над ИГ* в Сирии», передает РИА «Новости».

Он отметил, что в Кремле пока не понимают, как, когда и куда уходят американцы в Сирии. Кроме того, «нужно понять, что такое следующая фаза».

Пресс-секретарь главы государства подчеркнул, что Россия «является той страной, которая легитимно, в рамках международного права и по просьбе Сирийской Арабской Республики оказала содействие сирийцам в освобождении их страны от международного терроризма».

Песков, отвечая на вопрос о том, будут ли оцениваться положительно непредсказуемые действия американской администрации, если они благоприятны для Кремля, отметил, что стабильность в международной политике лучше хаоса, а непредсказуемость всегда вызывает обеспокоенность.

Так, стабильность и предсказуемость – это то, что «что Россия ищет на всех азимутах своей внешней политики», то, «что приветствуют все страны».

В среду Белый дом официально заявил о начале вывода американских войск из Сирии; сообщалось, что это займет от 60 до 100 дней. В пятницу стало известно, что США закроют военную базу Эт-Танф в Сирии.

Президент России Владимир Путин в четверг в ходе ежегодной большой пресс-конференции заявил, что понятия не имеет, что такое вывод американских войск из Сирии. Так, например, американцы уже который год выводят войска из Афганистана.