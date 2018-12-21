США закроют военную базу Эт-Танф в Сирии

Американские военные в рамках объявленного президентом США Дональдом Трампом вывода войск из Сирии оставляют свою базу спецназа Эт-Танф, сообщили представители вооруженной сирийской оппозиции.

По словам командующего группировкой «Магавир аль-Таура» полковника Муханнада аль-Тала, он помогал проводить инвентаризацию оборудования, которое американские военные забирают с базы.

Неназванный американский чиновник подтвердил BuzzFeed, что США покинут базу в Эт-Танфе в рамках вывода войск из Сирии.

Военная база в Эт-Танфе была создана международной коалицией во главе с США в провинции Хомс для борьбы с группировкой «Исламское государство*». Между тем, Россия, Сирия и Иран неоднократно обвиняли США в том, что под видом бойцов оппозиции на базе тренируются боевики исламистских террористических организаций.

Напомним, в среду Белый дом официально заявил о начале вывода американских войск из Сирии; процесс займет от 60 до 100 дней.