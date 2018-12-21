По делу о нападении на Charlie Hebdo в Африке арестован француз-ренегат

В Джибути арестован 36-летний Петер Шериф (Абу Хамза), его передадут Франции, поскольку экстремист подозревается в причастности к нападению на редакцию журнала Charlie Hebdo в Париже, сообщают СМИ.

Его задержали 16 декабря, передает РИА «Новости» со ссылкой на Figaro.

Предполагается, что именно он финансировал подготовку к нападению на редакцию журнала.

Шериф – уроженец Парижа, присоединился к террористам «Аль-Каиды» после вторжения США в Ирак и был взят в плен американскими военными в Фаллудже.

В 2006 году его приговорили к 15 годам заключения, но он сбежал из тюрьмы в Мосуле.