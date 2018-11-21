Путин объяснил, почему Запад должен признать референдум в Крыму

Президент Владимир Путин на большой пресс-конференции объяснил, почему западные страны должны признать референдум по Крыму легитимным, исходя из наложенных на жителей полуострова санкций.

«Что мы слышим со стороны? Говорят об аннексии Крыма. Что это такое? Силовой захват. Если это была аннексия, то жители Крыма ни в чем не виноваты. А если они пришли и проголосовали, то тогда это не аннексия. А против вас, жителей Крыма, ввели санкции – ограничения по визам, по выезду, по финансовым операциям, использованию морской инфраструктуры и т. д.», – заметил Путин.

Он отметил, что санкции введены не только против руководства полуострова, но и против жителей.

«Если они ни при чем и это аннексия, то за что санкции? А если против вас ввели санкции за голосование, то его надо признать. Вот в чем фишка», – заявил Путин.

Трансляцию ведет телеканал «Россия 24».

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