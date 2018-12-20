Путин назвал причину возникновения санкций в отношении России

Президент Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции рассказал о причинах возникновения санкций в отношении России.

Санкции связаны с ростом могущества и конкурентоспособности России, заявил глава государства в ходе пресс-конференции, отвечая на соответствующий вопрос.

«Россия практически всю свою историю живет так или иначе в каких-то ограничениях и санкциях. На протяжении всей своей истории. Если вы посмотрите историю 19 века, 20 века – всегда одно и то же», – сказал Путин.

«Появляется мощный, сильный игрок, с которым нужно считаться. А не хочется. Совсем недавно думали, что и страны-то такой больше нет. Оказывается, есть, и надо с ней считаться», – пояснил президент.

Трансляцию ведет телеканал «Россия 24».

Газета ВЗГЛЯД ведет онлайн-репортаж ежегодной пресс-конференции.