В Подмосковье 10 тонн испорченного сыра отправили на переплавку для продажи

Более 10 тонн сыра с кишечной палочкой и плесенью переплавляли для продажи, продукцию обнаружили в подмосковной Рузе, сообщает ГСУ СК по Московской области.

«По предварительным данным следствия, руководство фирмы из ранее приобретенного сыра с истекшим сроком годности после удаления поврежденных плесенью частей сырной продукции, переплавили его и расфасовали по упаковкам с логотипами известных торговых марок с целью дальнейшей продажи», – говорится на официальном сайте ГСУ CК по Московской области.

По тем же данным, общий вес переплавленного сыра составил свыше 10 тонн, он хранился на складе для продажи.

«Согласно заключению эксперта, указанная сырная продукция не соответствует требованиям безопасности для жизни и здоровья потребителей в виду наличия в образцах сыра бактерии группы кишечных палочек. Таким образом, изготовленная продукция не соответствует требованиям безопасности и представляет угрозу для жизни и здоровья потребителей», – отмечает ведомство.

Ведутся допросы директоров и учредителей фирмы, сотрудников и бухгалтера. Также были направлены запросы в Роспотребнадзор о приостановлении деятельности компании, и в сетевые фирмы, куда отправлялся сыр, с требованием убрать товар с прилавков.

На официальном канале Следственного комитета в YouTube опубликовано оперативное видео проведенной операции.

По факту производства и сбыта товаров, не отвечающих требованиям безопасности, было возбуждено уголовное дело.