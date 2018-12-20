«Союз» с «дыркой» отправился к Земле

Космонавт Сергей Прокопьев и астронавты Серена Ауньон и Александр Герст возвращаются на Землю в космическом корабле «Союз МС-09», сообщает подмосковный ЦУП.

«Союз» штатно отстыковался от МКС. В 7.11 мск корабль начнет сход с орбиты. Приземлиться он должен в 08.03 мск в Казахстане, передает ТАСС.

Отделение спускаемого аппарата с космонавтами от приборно-агрегатного и «дырявого» бытового отсека корабля пройдет прежде, чем корабль войдет в атмосферу Земли, передает РИА «Новости».