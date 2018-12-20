Российского публициста освободили из-под стражи в Литве

В Литве из-под стражи освобожден гражданин России Валерий Иванов, сообщила представитель генпрокуратуры Литвы Элена Мартинонене.

Она заявила, что больше нет причин ограничивать свободу Иванова, но «приняты меры» для «обеспечения его участия в следственном процессе».

Напомним, 18 декабря в Литве был задержан российский публицист.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала об Иванове, который еще в советское время возглавлял протестное движение «Единство» и был фигурой почти культовой.