Папа римский попросил не делать из Рождества «фешенебельное событие»

Папа римский Франциск попросил паству не гнаться за подарками и не превращать Рождество в «фешенебельное событие».

На всеобщей аудиенции папа римский отметил, что реклама призывает людей дарить все больше подарков, но не в этом смысл праздника, передает «Интерфакс».

«Давайте не будем превращать Рождество в фешенебельное событие», – сказал он.

Ранее в среду стало известно, что в Ланфане под Пекином местные власти запретили использование рождественских украшений, а также проведение любых мероприятий в общественных местах.