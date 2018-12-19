Принят закон о противодействии распространению экстремизма в тюрьмах

Депутаты Госдумы приняли в третьем чтении пакет законопроектов, которые направлены на предотвращение распространения экстремистской идеологии в тюрьмах; осужденные по соответствующим статьям будут содержаться отдельно.

По нынешнему законодательству лица, осужденные за совершение тяжких и особо тяжких преступлений террористической или экстремистской направленности, могут отбывать наказание в исправительных колониях общего, строгого и особого режима. Там они содержатся в отрядах и могут поддерживать общение со значительным числом лиц. Это сохраняет возможность распространения экстремистской идеологии среди осужденных и их вербовки, передает РИА «Новости».

В тюрьмах, в отличие от исправительных колоний, осужденные содержатся в камерах малыми группами и изолированы от остальных осужденных. Поэтому для предотвращения развития радикальной идеологии в местах лишения свободы было предложено включить преступления террористической направленности в перечень особо опасных преступлений, по которым может быть назначено отбывание наказания в тюрьме. В случае совершения особо тяжкого преступления законопроект устанавливает правило об обязательном отбывании в тюрьме основной части срока наказания.

Еще один из законопроектов предлагает наделить ФСИН правом выносить решение о переводе лиц, которые пропагандируют и распространяют идеологию терроризма среди других осужденных, в другие исправительные учреждения.

Третий законопроект предлагает применять в отношении осужденных террористов порядок зачета времени содержания под стражей в срок лишения свободы из расчета один день за один день.

В Госдуме полагают, что изолированный тюремный режим позволит минимизировать возможность распространения экстремистской идеологии в среде осужденных.

Также Госдума на пленарном заседании одобрила во втором чтении законопроекты президента Владимира Путина о частичной декриминализации ст. 282 УК РФ об экстремизме – речь идет в том числе о смягчении наказания за репосты.

После этого Государственная дума завершила осеннюю сессию. На пленарном заседании было принято 39 законов. Спикер ГД Вячеслав Володин поблагодарил депутатов за совместную работу и поздравил с наступающими праздниками.